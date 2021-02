Roger Federer possède son jardin à Wimbledon où il s’est imposé à huit reprises, Rafael Nadal est le maître des lieux à Roland-Garros avec ses treize sacres et le troisième membre du Big Three, Novak Djokovic, se sublime quand il se retrouve sur le court bleu de la Rod Laver Arena où il a décroché huit de ses 17 titres du Grand Chelem et où seul Roger Federer est parvenu à la battre (à deux reprises) depuis 2015.