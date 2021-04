Alors que les deux finalistes de Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev, ont pris la direction de Barcelone pour disputer l’ATP 500 espagnol en compagnie de Rafael Nadal, Novak Djokovic a pris l’avion pour rentrer chez lui, à Belgrade, pour participer à l’ATP 250 qui aura lieu dans le centre de tennis "No vak" situé sur les rives du Danube. Un tournoi qui est revenu dans le calendrier après neuf ans d’absence, à la suite du retrait de Budapest. Pour le plus grand plaisir de l’actuel numéro un mondial. (...)