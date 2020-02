Qui n’a jamais été ajouté sur un groupe Whatsapp qui pollue son téléphone portable ?

A contrario, tous les fans de tennis aimeraient être ajoutés sur un groupe composé de trois personnes : Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Sur Dubaï TV, le journaliste a poussé le Serbe à cette indiscrétion. "Avec Rafael Nadal et Roger Federer, nous avons créé un groupe Whatsapp afin d’échanger. Nous sommes tous les trois actifs à des moments précis de la saison", confiait Novak Djokovic qui a disputé et remporté son premier match depuis son titre à l’Open d’Australie. Absent à Dubaï depuis 4 ans, il a disposé aisément du Tunisien Malek Jaziri 6-1, 6-2. En 2020, le Serbe est sur une autre planète. Vainqueur de l’Open d’Australie et de l’ATP Cup, il a déjà joué 14 matchs sans connaître la moindre défaite.