Mister Résilience a encore frappé. Novak Djokovic a ruiné dimanche les espoirs de Dominic Thiem (6-4, 4-6, 6-2, 6-3, 6-4) pour s’adjuger un 17e titre du Grand Chelem qui met une encore plus énorme pression sur Rafael Nadal et Roger Federer dans cette lutte entre Avengers du tennis.

Pour devenir le premier joueur de l’ère Open à remporter un titre du Grand Chelem sur trois décennies, le Djoker a dû sortir tous les trucs de sa boîte et c’est encore là que l’on a vu la taille du champion qu’il est devenu. Il a commencé cette finale comme dans un rêve (4-1) avant de petit à petit perdre pied face à la puissance de l’Autrichien et face à son propre stress. Hypertendu dès le milieu du premier set, Djokovic n’allait en fait plus connaître que de la souffrance jusqu’à la fin du match, que ce soit sous les assauts de Thiem à qui la surface ralentie de cette année convenait à merveille, ou que ce soit à cause du retour des vertiges déjà survenus face à Roger Federer.

(...)