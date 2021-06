Sorti sans encombre des trois premiers tours de Roland-Garros, Novak Djokovic s'est fait peur en huitième de finale de Roland-Garros face à Lorenzo Musett, tombeur de David Goffin au premier tour. Mené deux sets à rien, le numéro un mondial a remis les pendules à l'heure pour égaliser à deux manches partout. Alors qu'il menait 4-0 dans la manche décisive, son adversaire du jour a abandonné en raison d'une blessure. En quarts de finale, Djokovic rencontrera Berrettini, qui a profité du forfait de Roger Federer.

Le Serbe s'est fait malmener pour la première fois du tournoi dans le début de la rencontre. Face à l'Italien, le numéro un mondial a perdu un premier set très accroché (et sans break de part et d'autre) au tie break. Une fin de set irrespirable lors de laquelle Musetti est sorti vainqueur d'un tie break fou 9-7.

Dans le début de la seconde manche, Djokovic s'est fait rapidement breaker à 2-1 mais a réussi à reprendre le service de son adversaire dans la foulée. Dans les jeux suivants, Musetti a encore eu plusieurs opportunités sur le service de Djokovic mais n'a pas su en profiter. Les deux joueurs conservent néanmoins leur service jusqu'au terme de ce set qui va se conclure par un nouveau jeu décisif. Un nouveau tie break maitrisé de main de maitre par Lorenzo Musetti qui n'a laissé aucune chance au Serbe (7-2) lui permettant de mener deux sets à rien !

Dos au mur, Djokovic est reparti du bon pied en début de troisième set, breakant rapidement son adversaire pour mener 3-0. Le Serbe conclura ce troisième set sur un cinglant 6-1 en 23 minutes de jeu à peine.

Sur sa lancée, le Serbe breake à deux reprises Musetti dans le début de la 3e manche, lui permettant de directement mener 4-0 alors que l'Italien ne marquait quasiment plus aucun point. Malgré un léger sursaut d'orgeuil de l'Italien, Djokovic ne laisse plus rien passer et remporte ce 4e set 6-0 en à peine 17 minutes de jeu pour recoller à deux manches partout.

Diminué par une blessure à l'aine, Musetti ne parvient plus à hausser son niveau. Résultat comme dans les 3e et 4e sets, les points défilent dans la dernière manche et Djokovic réalise rapidement le double break. À 4-0, l'Italien abandonne, ne pouvant plus continuer. Djokovic a eu chaud mais se hisse tout de même en quarts de finale de Roland-Garros.