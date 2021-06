Le Serbe peut revenir à un Grand Chelem de Nadal et Federer mais devra se débarrasser de l’actuel meilleur joueur de l’année.

À partir du moment où Rafael Nadal n’est pas en finale de Roland-Garros, peut-on parler d’une apothéose surprise pour le Grand Chelem français ? Oui et non ! Oui car l’Espagnol domine depuis des années l’ocre parisienne et que depuis 2005, le public présent à la Porte d’Auteuil n’a connu que trois finales (2009, 2015 et 2016) sans le maître des lieux. Non car ce dimanche sur le coup de 15 heures sur le court Philippe Chatrier on retrouvera d’un côté du filet le numéro un mondial, Novak Djokovic, déjà vainqueur de l’Australian Open cette saison et de l’autre le Grec Stefanos Tsitspas, premier classé à la Race, classement qui ne tient compte que des résultats de l’année 2021, et qui reste sur une saison sur terre battue de qualité avec un sacre à Monte-Carlo, un autre à Lyon et une finale à Barcelone. À 22 ans, celui qui compte déjà 39 victoires cette saison est prêt à frapper un grand coup pour sa première finale en Grand Chelem.