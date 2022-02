"La santé et la sécurité étant la priorité absolue, le tournoi exigera une preuve valide de vaccination complète pour entrer dans le complexe de tennis d'Indian Wells", ont indiqué mercredi les organisateurs dans leur communiqué.

"Les directives pour les joueurs sont régies par les protocoles établis par la WTA et l'ATP et selon les restrictions établies par les États-Unis en ce qui concerne le statut vaccinal des voyageurs internationaux entrant dans le pays", est-il précisé.

Ainsi, pour pouvoir briguer un sixième titre dans le désert californien du 7 au 20 mars, Djokovic devra présenter une preuve de vaccination complète.

Egalement inscrit au tournoi de Dubaï, qui se déroulera fin février, Djokovic s'était présenté, non-vacciné, début janvier à Melbourne pour y glaner un 21e titre du Grand Chelem, ce qui aurait constitué le record absolu devant Rafael Nadal et Roger Federer.

Il avait finalement été expulsé d'Australie, épilogue d'une longue saga autour de son statut vaccinal, après avoir échoué à convaincre la justice de ce pays d'accepter son recours contre l'annulation de son visa par le gouvernement.

Finalement, c'est Nadal qui est entré dans l'histoire deux semaines plus tard, en remportant une finale homérique contre Daniil Medvedev, après avoir dû cesser toute compétition pendant plus de quatre mois pour soigner une blessure au pied gauche et avoir contracté le coronavirus en fin d'année dernière.

L'Espagnol (N.5) et le Russe (N.2), tous deux vaccinés, seront présents à Indian Wells, au même titre que l'Allemand Alexander Zverev (N.3) et le Grec Stefanos Tsitsipas (N.4) ou encore le Britannique Cameron Norrie tenant du titre (N.13).

Ches les femmes, outre la N.1 mondiale Barty, auréolée d'un premier sacre chez elle en Australie, seront présentes, l'Espagnole Paula Badosa (N.5), lauréate à Indian Wells l'an passé, la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.2) ou encore la Tchèque Barbora Krejcikova (N.3).