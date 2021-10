Est-ce que Novak Djokovic se rendra en Australie dans un peu plus de deux mois pour défendre son titre lors du premier Grand Chelem de la saison ? Actuellement, personne ne le sait. L’un des critères qui détermineront la présence, oui ou non, du numéro un mondial "Down Under", c’est la politique des autorités australiennes par rapport aux conditions de voyage dans leur pays. Et, pour l’instant, la rigueur est de mise sur un territoire qui a lutté pendant des mois contre le Covid-19 en fermant notamment ses frontières et en instaurant de nombreux confinements. On se souvient qu’au début de l’année les joueurs qui participaient à l’Australian Open avaient dû se plier à une quarantaine de deux semaines.