Novak Djokovic va bien. Merci pour lui. Absent du circuit depuis ses pleurs et sa défaite en finale de l’US Open contre Daniil Medvedev, le Serbe a repris cette semaine la compétition au Masters 1 000 de Paris et a prouvé qu’il n’usurpait en rien son statut de numéro un mondial en battant en finale (4-6, 6-3, 6-3) son bourreau de New York. Au passage, l’homme de Belgrade a battu deux nouveaux records. Samedi, il s’est assuré de terminer la saison à la première place mondiale pour la septième fois de sa carrière. Une performance qu’il est le seul à avoir réalisé devant Pete Sampras (six fois). Ce dimanche, en triomphant pour la sixième fois à Bercy, Novak Djokovic est devenu avec 37 titres en Masters 1 000 le recordman dans ce classement particulier devant Rafael Nadal (36). Le Serbe étant le seul joueur à avoir remporté au moins deux fois tous les Masters 1000. Tout cela, le numéro un mondial n’y pensait pas trop au moment d’évoquer ses sentiments après cette belle victoire contre son dauphin au ranking de l’ATP.