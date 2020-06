Dans les conditions actuelles, le Serbe préfère se préparer sur terre battue pour Roland-Garros.

On ne sait pas encore si l’US Open qui doit débuter le 31 août se déroulera cette saison mais cela n’empêche pas certains joueurs de se positionner sur leur future présence ou pas à New York. Et l’actuel numéro 1 mondial, Novak Djokovic a donné son opinion ce mardi soir à la télévision serbe RTS : il songe à ne pas disputer l’US Open pour se consacrer à une préparation sur terre battue en vue de Roland-Garros. La raison de ce choix provient en grande partie des mesures strictes qui pourraient être imposées aux joueurs avec un isolement de 14 jours pour les personnes qui arrivent aux États-Unis, un accès restreint aux courts, une seule personne de l’entourage des joueurs dans les tribunes et une circulation réduite dans New York.



Des mesures qui ne plaisent pas au Serbe qui peut se permettre financièrement, vu son statut, de ne pas participer au troisième Grand Chelem de la saison. Ce choix lui permettrait aussi de vivre plus sereinement, tout en restant en Europe, et de préparert de la meilleure des manières les Internationaux de France où il tenterait de décrocher un second sacre après celui de 2016.

“La plupart des joueurs avec qui je parle sont assez pessimistes sur le fait d’aller à New York”, a expliqué Novak Djokovic. De son côté, l’USTA (NdlR : la fédération de tennis américaine) doit annoncer la semaine prochaine si l’US Open est maintenu et si oui dans quelles conditions.