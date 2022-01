En toile de fond de l’affaire Novak Djokovic, on retrouve bien évidemment le débat concernant la vaccination. Actuellement, selon les chiffres fournis par l’ATP, 97 joueurs dans le top 100 sont vaccinés. Novak Djokovic et Tennys Sandgren sont deux des trois joueurs qui ont décidé de ne pas se plier aux recommandations des autorités sanitaires tout comme le Français Pierre-Hugues Herbert, spécialiste du double et 112e mondial.

L’ATP tente de convaincre les derniers récalcitrants à se faire piquer comme elle l’a encore évoqué dans un récent communiqué : "L’ATP continue de recommander fortement la vaccination pour tous les joueurs, ce qui, selon nous, est essentiel pour que notre sport puisse traverser la pandémie. Ceci est basé sur des preuves scientifiques soutenant les avantages pour la santé et pour se conformer à la réglementation mondiale des voyages, qui, nous l’espérons, deviendra plus stricte avec le temps."



