La tête déjà tournée vers Rafael Nadal, le n°1 mondial s’est confié sur ce que ce défi représente encore pour lui.



Que pensez-vous du niveau de Rafael Nadal depuis le début du tournoi ?

Il est impressionnant, n’a pas perdu un set et semble revenu à son meilleur niveau sur dur. Il a vraiment amélioré son service, récupère pas mal de points gratuits avec donc le rend encore plus dur à jouer. Cela lui permet aussi de préserver de l’énergie et de prendre plus de risques sur les jeux de retour. En même temps, je vais lui mettre plus de pression sur son service aussi. Je crois qu’on a tous une idée du spectacle auquel on peut s’attendre et j’espère qu’on va tous passer un bon moment.



Quelle type d’intensité est requise face à lui ?

Elle est immense. Rafa est le joueur le plus intense que j’ai jamais vu sur un court. Face à lui, vous devez être sur vos gardes dès le premier point. Il vous pousse à jouer à 100% dès le début. Pas moyen d’entrer progressivement dans un match face à lui. Physiquement, il faut être prêt à jouer des heures et donc ça aide de ne pas avoir passé trop de temps sur le court avant de l’affronter. Dimanche, on sera tous les deux frais. Mais à mon avis la différence se fera mentalement et émotionnellement : celui qui sera le plus concentré, le plus déterminé sera aussi celui qui va le mieux gérer les moments sous pression.



On a l’impression que cette victoire face à lui en demi-finales de Wimbledon l’an passé a tout changé pour vous…

Oui, c’est certain ! C’est le match qui a été comme un tournant pour moi mentalement. Le battre 10-8 au cinquième comme ça m’a redonné de la confiance et m’a vraiment propulsé vers l’excellence pour les mois qui ont suivi.



Vous avez joué le match parfait en demi-finale : pouvez-vous nous décrire ce qu’on ressent quand on est dans un tel état de grâce ?

C’est sans doute l’un des meilleurs matches que j’ai joués sur la Rod Laver Arena dans ma carrière. Chaque sportif professionnel cherche à entrer dans cette zone où tout ce qu’on tente réussit, se fait automatiquement. On ne réfléchit plus trop, on est comme poussé par une force qui prend le dessus. On entre dans une autre dimension, c’est assez divin. C’est un sentiment extraordinaire, et le plus grand défi est de le répéter, de rester dans cette zone le plus longtemps possible. Cela prend du temps d’atteindre cet état où on est tellement en confiance que tout coule de source. Mais ça se perd aussi très vite.