Novak Djokovic, numéro un mondial, vainqueur de l'Australian Open et de Wimbledon en 2019. Tel sera le prochain adversaire de David Goffin (ATP 15), ce samedi en demi-finale du tournoi ATP 500 de Tokyo, épreuve sur surface dure dotée de 1.895.290 dollars, après sa victoire contre le Sud-Coréen Hyeon Chung (ATP 143). Le Serbe, 32 ans, a balayé le Français Lucas Pouille (ATP 24), 25 ans, 6-1, 6-2 en 50 minutes à peine.

"Ce fut indéniablement l'un de mes meilleurs matches de l'année", a confié le natif de Belgrade. "Le meilleur de la semaine en tout cas, et il est arrivé au meilleur moment. Lucas avait en effet très bien joué jusqu'ici. Je l'avais vu à l'oeuvre contre Nishioka, il y a quelques jours, et il avait été impressionnant. Je suis parvenu à lui enlever du temps. J'ai bien servi, de nombreux aces, j'ai bien retourné également et profité de chaque occasion pour venir au filet. Une prestation sans faille, dans l'ensemble..."

Présent pour la première fois dans la capitale japonaise, Novak Djokovic va tenter d'y décrocher son quatrième titre de 2019 et le 76e de sa carrière, alors qu'il lutte avec Rafael Nadal (ATP 2) pour terminer l'année à la place de numéro un mondial. Il s'agira de son huitième duel contre David Goffin, qu'il a déjà battu à six reprises.

"Goffin est en forme", a-t-il constaté. "Il a atteint la finale du tournoi de Cincinnati il n'y a pas longtemps, et il est train de se frayer un chemin vers un retour dans le Top 10 mondial, où il a déjà figuré par le passé. C'est quelqu'un qui joue très bien dans les grands matches, il ne se laisse pas vite submerger par l'événement. Je connais assez bien son jeu. Ce sera une bataille de fond de court et je m'attends à un grand défi contre lui..."