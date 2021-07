Alors qu’il possédait trois longueurs de retard sur Roger Federer et Rafael Nadal en début de saison dans le classement du nombre de titres du Grand Chelem (17 à 20), Novak Djokovic est revenu en l’espace de sept mois et des victoires à l’Australian Open, Roland-Garros et maintenant Wimbledon, à la hauteur de ses deux plus grands rivaux.

(...)