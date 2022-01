Docteur Novak, Mister Djokovic. Robert Louis Stevenson aurait pu s’inspirer du Serbe pour écrire une suite à son célèbre roman.

Nole présente une multitude de facettes tant sa personnalité demeure authentique. Il ne joue pas un rôle. Il ne cherche pas à modifier sa pensée. Le filtre, il ne connaît pas. Même la boule à facettes des réseaux sociaux ne l’influence pas.

Alors, forcément, il agace. Il irrite. Il impressionne. Il fascine. Son jeu, qui se décline à merveille sur toutes les surfaces, devrait faire l’unanimité tant il est magnifique d’efficacité. Pourtant, il a mis dix ans pour rejoindre Roger Federer et Rafael Nadal. Dans un an, il les aura dépassés au point d’être l’unique Greatest Of All Time.