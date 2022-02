Pas plus que Maryna Zanevska, Kirtsen Fipkens n'est parvenue à gagner son match du second tour des qualifications du tournoi de tennis WTA 1000 de Doha. Samedi dans la capitale du Qatar, la Campinoise, qui n'est plus que 324e mondiale en simple, a été battue en deux sets 6-3 et 6-2 par la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 63), troisième tête de série de ce tournoi préliminaire. Le match n'a duré que 64 minutes. Deux Belges sont directement qualifiées dans le tableau final de cette épreuve sur surface dure dotée de 2.331.698 dollars: Elise Mertens (WTA 22/N.16) qui débutera contre l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 46) et Alison Van Uytvanck (WTA 55) qui sera opposée au premier tour à la Russe Vera Zvonareva (WTA 45).

Peu avant Flipkens, Maryna Zanevska (WT 69/N.7) avait perdu son match du 2e tour des qualifications face à la Slovène Kaja Juvan (WTA 92) : 2-6, 6-1 et 7-5.

Si Zanevska peut encore espérer éventuellement rebondir en tant que lucky loser, ce ne sera pas le cas de Flipkens compte tenu de son classement mondial.

"Flipper" est en tout cas certaine de disputer le double à Doha. Elle jouera en compagnie de Van Uytvanck. La paire belge rencontrera au premier tour le duo formé de la Suédoise Mirjam Bjorklund et de la Britannique Emily Webley-Smith.

Elise Mertens forme avec la Russe Veronika Kudermetova la 3e tête de série du tableau de double. Elles sont à ce titre dispensées de premier tour.