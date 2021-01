Premier joueur hors du Big 3 à remporter un tournoi du Grand Chelem, l’US Open en septembre dernier, depuis Stan Wawrinka en 2016, lui aussi à Flushing Meadows, Dominic Thiem, 27 ans, est pointé du doigt par de nombreux observateurs du tennis mondial comme le premier de cordée. Le joueur qui doit montrer la voie à la plus jeune génération et dont l’objectif est de faire tomber de leur piédestal les Djokovic, Nadal et Federer. Installé dans la bulle VIP d’Adelaïde depuis le week-end dernier, l’Autrichien a évoqué la situation actuelle en Australie, son ressenti par rapport à la nouvelle façon de vivre son métier mais aussi ses ambitions pour 2021.