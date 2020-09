Dominic Thiem, 3e mondial et 2e tête de série à Flushing Meadows, a joué un tennis de très haut niveau lundi pour donner une leçon à la pépite canadienne Felix Auger-Aliassime (ATP 21/N.15) - écarté sans ménagement 7-6 (7/4), 6-1, 6-1 en 2h07 - et se qualifier ainsi pour les quarts de finale de l'US Open. "Les 2e et 3e sets sont de loin les meilleurs que j'ai joués dans le tournoi", a commenté l'Autrichien de 26 ans. "Il faut que je garde la même forme pour le prochain match", a-t-il ajouté.

Au prochain tour, Thiem affrontera l'Australien Alex de Minaur (28e) qui s'est offert un autre Canadien Vasek Pospisil (WTA 94) 7-6 (8/6), 6-3, 6-2.

L'Autrichien avait déjà disputé un quart de finale à New York, en 2018, son meilleur résultat à ce jour pour le finaliste de l'Open d'Australie en janvier dernier.

Le conte de fées de Tsvetana Pironkova continue

Tsvetana Pironkova s'est qualifiée pour la première fois de sa carrière pour les quarts de finale de l'US Open de tennis. La Bulgare de 32 ans a éliminé en trois sets la Française Alizé Cornet (WTA 56) 6-4, 6-7 (5/7) et 6-3. Après plus de trois ans d'absence sur le circuit, période pendant laquelle elle a donné naissance à son fils Alexander, elle effectue son retour à l'US Open et ne dispose plus de classement à la WTA où elle n'est jamais entrée dans le Top 30.

Pironkova, demi-finaliste il y a dix ans à Wimbledon, rencontrera Serena Williams (WTA 8), lauréate de 23 titres du Grand Chelem pour une place en demi-finale. Williams a battu plus tôt dans la journée 6-3, 6-7 (6/8) et 6-3 la Grecque Maria Sakkari (WTA 22).