L'Autrichien, troisième mondial, ne s'inquiète pas trop pour son niveau de jeu.

Finaliste de l’Open d’Australie où il a courbé l’échine face à Novak Djokovic, Dominic Thiem a rejoint son pays natal, l’Autriche, une fois que les tournois d’Indian Wells et Miami ont été annulés. Depuis son domicile, le troisième joueur au classement ATP a évoqué dans une interview réalisée par l’un de ses sponsors sa manière de vivre le confinement.

“Je suis passé du statut de quelqu’un sur la route chaque semaine à quelqu’un de coincé à la maison. Mais cela ne me dérange pas. Je passe du temps avec ma famille, mon frère et mon chien. Ce sont des choses que je n’ai pas si souvent l’occasion de faire. J’apprécie ce temps passé avec eux. Je suis sûr qu’il y a des enseignements à tirer d’une telle période. J’espère que la société apprendra de tout cela et que nous comprendrons que la mondialisation à l’extrême, quand tout devient trop grand et trop rapide, n’est pas la bonne solution. Ce n’est pas bon pour la planète, pas bon pour les gens. J’espère qu’on reviendra à quelque chose de plus acceptable, plus responsable à l’avenir. Maintenant, il y a des choses plus importantes que le circuit et tout le reste. Il s’agit de la santé des gens.”

Ce qui manque le plus à l’Autrichien de 26 ans, ce sont les contacts sociaux. Et en attendant un retour à la normale, Dominic Thiem s’occupe comme il peut. “Mon quotidien n’est pas très spectaculaire. Je dors souvent assez longtemps. Je fais du physique et j’essaie d’aller courir tous les jours. Je finis assez tôt vers 17 ou 18 heures. Ensuite, direction canapé et télévision. Je passe des coups de fil ou je joue à la Playstation avec des amis. FIFA 20 est probablement mon activité principale ces derniers jours. Nous sommes un groupe de 14 amis et nous jouons en ligne. C’est amusant.”

Le résident de Lichtenworth ne s’inquiète pas trop, actuellement, du niveau de jeu qu’il aura lors de la reprise.

“J’ai tellement joué au tennis dans ma vie que dès le moment où je vais pouvoir m’entraîner normalement avec une balle, les sensations reviendront très vite. Nous devrons nous adapter. Nous devons attendre et voir quand les compétitions reprendront. Quand nous aurons une date, avec mon équipe nous verrons comment il sera possible de nous préparer de manière optimale et planifier le reste de la saison."