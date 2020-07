Les joueurs testés positifs au Covid-19 lors de l’Adria Tour se remettent doucement.

Dominic Thiem avait participé à cette exhibition qui n’avait pas respecté les restrictions les plus élémentaires liées à cette pandémie. L’Autrichien a appris à se lâcher durant le confinement. Il avait d’abord écarté l’idée de donner de l’argent aux sans-grade du circuit. Plus récemment, il vient de critiquer l’Adria Tour. "J’espère que nous avons tous appris de ces erreurs et que cela ne se reproduira plus, confiait-il. Nous sommes allés à Belgrade durant le confinement et, soudain, la situation est redevenue normale. Personne n’a enfreint la loi, mais on a perdu contact avec la réalité. C’était une énorme erreur."

Grigor Dimitrov, premier joueur à avoir confié son test positif au Covid-19, a rassuré ses fans. "Je viens de recevoir une excellente nouvelle du médecin de Monaco, disait-il. Je suis confirmé Covid-19 négatif. J’ai hâte de jouer la tournée américaine."

Finalement, il patientera en France du côté de Biot. Le Bulgare s’est inscrit à la deuxième édition de l’Ultimate Tennis Showdown qui se déroulera les 25-26 juillet et 1er-2 août sans David Goffin.

Novak Djokovic, aussi, avait exprimé qu’il se sentait mieux. Il s’est rendu à l’académie de Tipsarevic où il a repris la semaine dernière les entraînements.

Quant à Borna Coric, il s’était mis en quarantaine chez lui tout en continuant à s’entraîner vu qu’il ne ressentait aucun effet malgré un test positif.