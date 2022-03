L'ancien N.3 mondial de tennis et lauréat de l'US Open en 2020, a renoncé à disputer les deux prochains Masters 1000 d'Indian Wells et Miami. Indian Wells, que l'Autrichien a remporté en 2019 en battant Roger Federer en finale, débute jeudi. "Mon rétablissement se passe bien et j'ai eu de bonnes semaines d'entraînement, mais j'ai décidé de renoncer à ces deux tournois. Je retourne sur la terre battue, la surface sur laquelle je me sens le plus à l'aise", a déclaré sur les réseaux sociaux Dominic Thiem, 28 ans, qui souffre d'une blessure persistante au poignet droit.

L'Autrichien de 28 ans, qui n'est plus que 50e à l'ATP, n'a plus joué depuis le mois de juin dernier et le tournoi sur herbe de Majorque. Il devait reprendre la compétition début février à l'occasion du tournoi de Cordoba en Argentine et ensuite enchaîner avec ceux de Buenos Aires, Rio et Santiago.

La saison de terre battue s'ouvre avec les tournois de Houston et Marrakech début avril. Le rendez-vous au Monte Carlo démarre le 10 avril.