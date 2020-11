Cinq succès lors de ses six derniers matchs contre Federer, trois victoires lors de ses quatre derniers affrontements contre Nadal et enfin cinq rencontres où il lève les bras à la fin lors de ses sept derniers duels contre Novak Djokovic. Dominic Thiem est devenu lors des derniers mois, le joueur qui fait le plus trembler le Big 3. Et l’Autrichien l’a encore prouvé ce samedi en éliminant en demi-finale du Masters le numéro un mondial au bout d’un marathon de presque trois heures durant lequel le dernier lauréat de l’US Open a fait preuve de caractère pour se relancer après quatre balles de match galvaudées dans la deuxième manche et un démarrage catastrophique (4-0) dans le tie-break du dernier set.

(...)