Il ne fait ni partie du Big Three (ou Four), ni de la Next Gen. Dominic Thiem appartient à cette génération, tout comme David Goffin, qui a dû se contenter des miettes, parfois de jolies miettes. Les absences de Nadal et Federer doublées de la disqualification de Djokovic sans oublier le contexte Covid-19 rendaient cet US Open aussi imprévisible qu’inédit. Il s’est achevé par un vainqueur… sans surprise au terme d’un match peu emballant mais au suspense "hitchcockien". Thiem a remonté un handicap de deux sets face à Alexander Zverev - ce qui n’était plus arrivé à l’US depuis 1949 - pour l’emporter 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (6).