Dominic Thiem est tombé contre un Nadal simplement trop fort pour lui.

Après la rencontre, l'Autrichien le reconnaissait: “Le début de match était incroyablement intense. J’ai commencé à lâcher en fin de premier set, et ensuite j’ai joué comme je le devais dans le deuxième en me montrant très agressif. Mais j’avais quand même trop de mal sur mes jeux de retour, et en plus ensuite mon niveau a chuté. Et Rafa m’a marché dessus. C’était devenu trop dur pour moi. Il a vraiment joué à un niveau extraordinaire. J’ai raté mon début de troisième set alors que lui est revenu comme une fusée, et le match s’est joué là je pense. Mais c’est ma deuxième finale en deux ans ici donc je suis sur la bonne voie et mon rêve de gagner Roland-Garros ou un autre Majeur est intact. Evidemment c’est dur de se retrouver face à une autre légende le lendemain qui est en plus le meilleur joueur sur terre battue de tous les temps. Voilà à quel point c’est dur de remporter un titre du Grand Chelem de nos jours.”