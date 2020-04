Dans un monde normal, non frappé par la crise du coronavirus, la phase finale de la Fed Cup aurait dû connaître son apothéose ce dimanche à Budapest. Avec la Belgique en finale ? Une mission qui aurait été compliquée pour nos joueuses vu la rude concurrence attendue en Hongrie. Mais ce grand rendez-vous manqué de la saison tennistique est l’occasion parfaite pour réaliser une radioscopie des joueuses belges du top mondial avec, comme consultante de choix, Dominique Monami, ancienne numéro 9 au classement WTA et médaillée de bronze aux Jeux olympiques.

"Si on compare avec la Coupe Davis, la Fed Cup possède une moins grande âme , explique l’ancienne capitaine de Fed Cup. Cela ne me dérange pas que les dirigeants cherchent une formule gagnante. Celle qui allait être appliquée à Budapest était intéressante avec une phase de groupes puis un tableau à élimination directe. Et la date n’était pas mauvaise. Je préfère cela à une compétition en fin de saison quand toutes les joueuses sont fatiguées."

Avec, pour notre pays, six joueuses présentes dans le top 145 mondial. Des filles avec des vécus différents et des ambitions diverses.

(...)