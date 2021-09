Dominique Monami, première Belge à avoir poussé les portes du top 10, a évolué avec son temps. La Verviétoise de 48 ans est convaincue qu’il ne faut plus scinder le tennis et la personnalité des joueuses. Elle encourage la WTA à assurer une plus belle promotion des joueuses. "Il faut que les gens découvrent qui se cachent derrière les joueuses. Elles ont de belles personnalités, mais personne ne les montre."