Du beau monde à Anvers cette année ! Pour cette édition organisée dans des conditions exceptionnelles à cause du Covid, 8 joueurs du top 20 répondront présents au tournoi belge. Outre David Goffin qui avait déjà affirmé qu'il participerait à la compétition, Matteo Berrittini, Andrey Rublev, Fabio Fognini, Karen Khachanov, Pablo Carreni Busta, Grigor Dimitrov, Milos Raonic seront également de la partie ! En plus de ces pointures du tennis mondial, Alex De Minaur et Kei Nishikori ont également répondu favorablement à l'appel des organisateurs.

L'European Cup se déroulera du 18 au 25 octobre. En tout, 1500 personnes par jour pourront se présenter sur le site en tant que spectateurs. Cependant, nous ne sommes pas à l'abri de certains changements tant l'organisation a déjà revu ses plans de nombreuses fois.