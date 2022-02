De retour sur les courts ce lundi à Dubaï, où il affrontera au premier tour Lorenzo Musetti, Novak Djokovic sera directement mis sous pression après son absence à l’Australian Open à cause de son statut vaccinal. En effet, le Serbe va devoir défendre la place de numéro un mondial qu’il occupe depuis le 3 février 2020.

Ce lundi, le Serbe va perdre au ranking de l’ATP les 2 000 points de sa victoire à Melbourne en 2021 pendant que son dauphin, Daniil Medvedev, verra s’évaporer les 1 000 unités de sa finale australienne d’il y a un an. Ce qui veut dire que les deux stars du circuit ne seront plus séparées que par 440 points (8 875 pour 8 435) en faveur de l’homme aux vingt titres en Grand Chelem. Mais dans une semaine, Novak Djokovic perdra les 500 points de sa victoire à Dubaï en 2020 donnant l’occasion au Russe de devenir le 27e joueur à accéder à la place de no 1 mondial. Entre Acapulco (ATP 500), où Medvedev affrontera Benoît Paire au premier tour et Dubaï (ATP 500), où se produira le Serbe, les calculettes seront de sortie. Si le récent finaliste de l’Australian Open s’impose au Mexique dans une épreuve où on retrouve notamment Nadal, Tsitsipas et Zverev, il montera sur le trône mondial. Un exploit qui se réalisera également dans trois autres scénarios.

- Medvedev atteint le dernier carré et Djokovic s’arrête avant la finale.

- Medvedev perd au 2e tour et Djokovic se fait sortir avant les demies.

- Djokovic perd avant les quarts de finale.