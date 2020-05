Dustin Brown a remporté les deux premiers matchs du tournoi-exhibition de tennis en plein air organisé vendredi à Höhr-Grenzhausen, près de Coblence, en Allemagne.

Il s'agit de la première compétition de tennis "réel" depuis la pandémie de coronavirus en Europe. Le tennis professionnel a été suspendu pour cette raison au moins jusqu'au 13 juillet.



Brown (ATP 239), 35 ans, ancien 64e joueur mondial, a battu Constantin Schmitz (ATP 614) 4-2 et 4-2. Puis, il est venu à bout de la résistance de Jean-Marc Werner, non classé, 4-3 (7/5) et 4-3 (7/4). Cette épreuve dure quatre jours. Elle se joue en tenant compte des mesures sanitaires de précaution imposées en Allemagne. Les huit joueurs allemands, tous classés au-delà de la 100e place à l'ATP, évoluent à huis clos. Chaque partie ne réunit que trois personnes : les deux joueurs et l'arbitre. Les sets se jouent au meilleur des sept jeux. La Fédération allemande de tennis (DTB) prévoit une série de tournois joués de la même manière avec 32 hommes et 24 femmes à partir de juin. Elle veut donner aux joueurs une chance de jouer des matchs de compétition en attendant la reprise des circuits professionnels.