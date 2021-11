Depuis ses premiers pas en 2017, le tournoi qui regroupe les meilleurs joueurs de moins de 21 ans de chaque saison sert de laboratoire pour l’ATP et le tennis en général. C’est lors des trois premières éditions de cette compétition qu’ont été testées et conservées à la Next Gen différentes formules : les sets se jouent en quatre jeux gagnants avec tie-break à trois jeux partout. Les matchs se disputent en trois sets gagnants. Il n’y a pas d’avantage, un point décisif est joué en cas d’égalité (40-40) en fin de jeu. Les services let ne sont pas rejoués. Les juges de ligne sont remplacés par la technologie Hawk-Eye. Les joueurs peuvent être coachés par leur entraîneur à des moments bien précis. Les lignes de double ne sont pas présentes sur le court.

Cette édition 2021 à Milan ne déroge pas à la règle avec de nouvelles mesures mises en place : un échauffement plus court qui va passer de quatre à une minute, un coaching direct en bord de terrain de la part des entraîneurs, une caméra installée à même le filet pour offrir des nouveaux angles de vision, un seul temps mort médical par match par joueur et enfin une pause pipi chronométrée où les joueurs auront droit à maximum trois minutes ou cinq s’ils doivent aussi se changer.



Première tête de série du tournoi à la suite des retraits de Jannik Sinner et Félix Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz (18 ans, ATP 32) apprécie fortement la mesure qui lui permettra de communiquer avec son entraîneur, Juan Carlos Ferrero.



“Dans notre sport, le rôle des entraîneurs est assez important dans l’évolution des joueurs, a expliqué l’Espagnol. C’est vraiment bien de parler avec votre entraîneur lorsque vous jouez. Je pense que c’est une bonne idée ce coaching, au moins de l’essayer lors de ce tournoi. Et je pense que c’est une bonne idée à utiliser à l’avenir. J’aime vraiment avoir mon entraîneur sur le terrain.”