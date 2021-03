Sur une surface rapide et face à un Kei Nishikori très à l’aise dans le jeu, David Goffin, tête de série numéro 5, s’est incliné au premier tour (6-3, 7-6) du tournoi de Dubaï. Et le Liégeois n’a cherché aucune excuse au moment d’évoquer son revers.

"Je ne me sentais pas bien dans les échanges à cause de mon adversaire qui faisait tout un peu plus vite que moi. Donc j’explosais (...)