Éliminé à Indian Wells, Medvedev a besoin de repos: "Je me sentais épuisé, je dois faire attention à mon corps" Tennis Christophe Verstrepen © AFP

Une semaine de repos ferait du bien à Daniil Medvedev, qui a été sorti par Grigor Dimitrov. Avec les absences de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer conjuguées à son titre à l’US Open et son statut de première tête de série en Californie, Daniil Medvedev savait qu’il allait attirer sur lui toute l’attention médiatique et voir la pression augmenter sur ses épaules à Indian Wells. Finalement, le Russe n’a pas tenu le coup, s’inclinant en huitième de finale face à Grigor Dimitrov (4-6, 6-4, 6-3) alors qu’il menait pourtant un set à zéro, 4-1 pour lui dans la deuxième manche.