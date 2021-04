L'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5) et le Français Gaël Monfils (ATP 14) vont se marier. Les deux stars du tennis ont annoncé leur décision samedi via leurs médias sociaux.

"Elle a dit oui !", a triomphé Monfils, 34 ans, sur Instagram. "C'est le début de notre "pour toujours"", a posté Svitolina, 26 ans.

Via le même média social, Svitolina et Monfils ont annoncé il y a à peine cinq semaines qu'ils souhaitaient se concentrer davantage sur leurs carrières et donc mettre un terme à leur relation, qui s'est épanouie pendant l'Open d'Australie 2019. "Nous avons décidé de faire une pause dans notre relation. Cette décision a été incroyablement difficile à prendre, car nous nous aimons toujours, mais nous allons nous donner de l'espace et continuer à être les meilleurs amis du monde", avait-il alors déclaré.