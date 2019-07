Elise Mertens a fait une entrée en fanfare, mardi à Wimbledon. La Limbourgeoise, 23 ans, n'a ainsi mis que 48 petites minutes, sur le court N.8, pour se hisser au deuxième tour au détriment de la Française Fiona Ferro (WTA 100), 22 ans.

Elle s'est imposée 6-2, 6-0, ne laissant que 25 points - moins de 2 par jeu - à son adversaire.

"Je suis satisfaite. J'ai disputé un bon match", a confié la N.1 belge en conférence de presse. "Personne ne veut perdre au premier tour. Cela fait qu'il y a toujours un peu de stress, mais j'ai bien servi et je parvenais rapidement à la mettre en difficulté. Cela m'a donné une certaine latitude pour jouer de manière libérée et essayer certaines choses. J'ai eu une bonne préparation cette année, avec plusieurs victoires, et je me sens bien sur le gazon. J'ai confiance pour la suite".

Jeudi au deuxième tour, c'est la Roumaine Monica Niculescu (WTA 111), 31 ans, qu'Elise Mertens retrouvera de l'autre côté du filet. Une joueuse atypique, qui slice pratiquement tous ses coups droits, mais contre qui elle n'a jamais perdu et qu'elle devrait pouvoir prendre de vitesse.

"Niculescu, ce sera un match délicat. Le service est très important sur le gazon, et les quatre premières frappes pour tout dire", a-t-elle poursuivi. "Mais le fait de pouvoir venir au filet constitue également un atout. Je me sens de plus en plus à l'aise à ce niveau, sans doute aussi de parce que je joue beaucoup en double. Cela m'aide vraiment. Avec Aryna (NdlR : Sabalenka), on s'accroche sur chaque balle, mais on joue aussi de manière décontractée. Et j'essaie d'amener ces sensations en simple", conclut-elle.