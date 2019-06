Après Kirsten Flipkens, c’est au tour d’Elise Mertens de se qualifier pour les demi-finales du double à Paris.

Après le crève-cœur de sa défaite en simple, Elise Mertens a retrouvé le sourire grâce au double. "C’était dur en simple mentalement. En double, je joue de manière libre." Avec Aryna Sabalenka, la Limbourgeoise s’est ainsi qualifiée jeudi pour les demi-finales aux dépens de Jelena Ostapenko et Lyudmila Kichenok (7-5, 6-2) sur le court Simonne-Mathieu. "C’était vraiment amusant et relax encore sur ce match, et on joue mieux quand c’est comme ça. C’était un match un peu bizarre aussi parce qu’Ostapenko joue très bien mais fait aussi beaucoup de fautes."

Cette première demi-finale de Grand Chelem en duo, c’est la cerise sur le gâteau, c’est tout. "Le double c’est différent, mais je suis quand même heureuse de gagner ce match et on donne tout quoi qu’il arrive."

Face à Kristina Mladenovic et Timea Babos, l’affaire s’annonce difficile. Si jamais elles venaient à soulever le titre, c’est la place de n°1 mondiale qui attendrait Mertens lundi. Elle ne le savait pas et ça l’a bien fait rire ! "Le double c’est ma deuxième priorité et puis on en est qu’au début de l’année."