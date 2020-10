Et pour y parvenir, la Limbourgeoise, 24 ans, aura même les honneurs du court Philippe Chatrier, le central avec son nouveau toit rétractable. Elle y affrontera en troisième match de la journée, avant Rafael Nadal (ATP 2), la Française Caroline Garcia (WTA 45), 26 ans, qu'elle n'a encore jamais battue.

"Je ne sais pas si je serai la favorite", a-t-elle expliqué. "Si on se base sur le classement, oui, mais le classement, c'est quelque chose sur papier. J'ai le sentiment que le niveau s'est équilibré ces derniers temps. Contre Kanepi, je ne pouvais pas lâcher ou faire deux, trois fautes, car si je le faisais, elle allait sauter sur l'occasion. C'est un Grand Chelem, tout le monde veut briller ici, se donne à 100%. Les circonstances sont différentes également. Certaines joueuses ont peut-être moins de matches dans les jambes, mais ne sont pas moindres pour autant. Je vais tâcher d'être agressive, mais pas trop non plus."