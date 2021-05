Dimanche, Mertens, 16e joueuse mondiale et tête de série N.13, s'est jouée de la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 22) 7-6 (7/4), 7-5. La rencontre a duré 2 heures et 13 minutes. Mertens a sauvé quatre balles de set dans la deuxième manche, à 4-5 et service pour son adversaire, avant de s'en aller conquérir la victoire. La N.1 belge revient ainsi à égalité 1 victoire partout dans ses duels avec Rybakina.

Mertens affrontera à présent la Roumaine Simona Halep, troisième joueuse mondiale et tête de série N.3. Ce sera le quatrième affrontement entre les deux joueuses. Mertens en a remporté un seul, en finale du tournoi de Doha 2019.