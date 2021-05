Mertens, 14e joueuse mondiale et tête de série N.14, s'est inclinée 4-6, 6-2, 6-3 face à la Russe Veronika Kudermetova (WTA 28). La rencontre a duré 2 heures et 19 minutes. De retour à la compétition après sa blessure à la cuisse gauche qui l'avait contrainte à l'abandon en quarts de finale à Madrid la semaine passée, Mertens commençait mal la rencontre, concédant sa première mise en jeu pour être menée 2-0. Mais elle débreakait tout de suite avant de prendre l'avantage 3-4 et décrocher la première manche 4-6.

Dans la deuxième, Mertens gaspillait deux balles de break à 1-1 et voyait ensuite son adversaire lui prendre deux fois service, pour revenir à une manche partout (6-2).

Mertens se compliquait la tâche dans le set décisif en perdant son premier service, se retrouvant menée 3-0. Mais elle annulait ce break et revenait à 3-3. La Russe réussissait cependant un nouveau break qui lui permettait de mener 5-3 et de servir pour le match. Elle concluait la partie sur sa première balle de match.

C'est la première défaite de Mertens contre Kudermetova en cinq affrontements. Les deux joueuses avaient remporté ensemble le double au tournoi d'Istanbul le 25 avril. Un succès qui a aidé Mertens à s'emparer de la place de N.1 mondiale du double lundi.

En 16e de finale, Kudermetova jouera contre la Française Caroline Garcia (WTA 56), victorieuse 7-6 (10/8), 6-2 de l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 111).