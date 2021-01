Elise Mertens blessée à l'épaule Tennis Christophe Verstrepen La Limbourgeoise s'est retirée du tournoi d'Abu Dhabi. © AFP

Alors qu'elle devait disputer son premier match de la saison ce jeudi matin contre la Française Alizé Cornet au tournoi d'Abu Dhabi, Elise Mertens a déclaré forfait quelques minutes avant la rencontre à cause d'une blessure à l'épaule droite. On ne connaît pas encore l'ampleur de la blessure de notre compatriote qui devait s'envoler pour Melbourne et sa quarantaine en prévision de l'Australian Open après le tournoi d'Abu Dhabi.