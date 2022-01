Le duel belgo-belge en quarts de finale du double dames a donc tourné à l’avantage d’Elise Mertens qui avec sa nouvelle partenaire, la Russe Veronika Kudermetova, a pris la mesure de Kirsten Flipkens et de l’Espagnole Sara Sorribes Tormo sur le score de 6-3, 6-4. Face à une amie, notre numéro un en simple et en double est parvenue à prendre le dessus sur sa copine.

“J’étais bien consciente de jouer contre Kirsten, je n’ai pas fait abstraction de cette donnée. Quand tu joues contre une autre Belge c’est spécial, d’autant plus qu’avec Kirsten on a déjà formé un duo. C’était amusant de l’affronter et je pense que le niveau de la rencontre était élevé. Je suis heureuse de notre victoire. Quand j’étais plus jeune, comme Kim, Justine et Yanina, Kirsten m’inspirait. Elle était déjà dans le top 100. La retrouver en quarts de finale d’un Grand Chelem après une année difficile à cause de sa blessure, c’était vraiment sympa. À la fin de la rencontre, on a eu une grande accolade car dans les tournois on passe beaucoup de temps ensemble. C’est une copine. C’était peut-être son dernier match à Melbourne et c’était un moment spécial.”

En demi-finale, la paire belgo-russe affrontera les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, têtes de série numéro 1 du tournoi : “La demi-finale ne sera pas facile. J’ai une nouvelle partenaire, c’est chouette et on évolue de mieux en mieux. Le double, c’est un autre sport. En simple tu joues parfois contre toi-même et une adversaire. En double, tu t’amuses plus, tu parles avec ta partenaire. Après le simple j’étais très déçue. Avec l’expérience tu sais sur quoi tu dois travailler pour faire mieux la prochaine fois. Mais tu veux toujours aller plus loin, surtout dans un Grand Chelem. Jouer le double cela aide un peu à oublier la défaite du simple. Mais en tennis il y a directement une autre semaine qui arrive avec un autre tournoi pour faire mieux.”

Et si Elise Mertens peut décrocher un Grand Chelem en double avec une troisième partenaire différente, elle ne va pas s’en priver.