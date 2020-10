La Limbourgeoise n’a pas réussi à se défaire du piège Caroline Garcia.

On avait fini par la croire insubmersible dans ces matchs où elle tenait le statut de favorite. Mais Elise Mertens n’a cette fois pas réussi à faire respecter son rang. Et elle peut nourrir des regrets après sa défaite face à Caroline Garcia (1-6, 6-4, 7-5), qui mène désormais 3-0 dans leurs duels. Une bête noire ? Possible quand on voit à quel point la 20e mondiale s’est tendue dans le deuxième set quand la Française a haussé le ton (3-1). Possible aussi quand on voit comment Mertens a raté le coche dans les tournants des deux derniers sets. Elle fait rarement les mauvais choix sur un court de tennis mais ce vendredi elle en fait dans les pires moments.

(...)