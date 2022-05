De retour de blessure et ne comptant qu’un seul tournoi dans les jambes avant Roland-Garros, Elise Mertens, 32e joueuse mondiale et tête de série n°31, avait hérité d’un match piège au premier tour avec comme adversaire la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 51) qu’elle n’avait jamais rencontrée. Mais au final, la Limbourgeoise, qui s’est montrée bien plus régulière que son adversaire, s’est facilement imposée en deux sets : 6-3, 6-1. De quoi lui donner le sourire au moment d’évoquer ce succès : "J’étais un peu stressée au début, c’est à cause du premier tour d’un Grand Chelem. C’était pas mal. J’ai bien joué. Je suis contente. C’était un bon match. Après le premier set remporté, je n’étais plus stressée, j’ai vraiment joué. Son niveau de jeu a diminué dans le deuxième set et moi j’étais motivée pour gagner rapidement. Je ne suis restée qu’une grosse heure sur le court. Je suis heureuse, parce que cela me permet de conserver de l’énergie."

Et de pouvoir jouer sans aucune arrière-pensée après une blessure à la cuisse, une déchirure d’un centimètre, apparue au tournoi d’Istanbul en avril dernier : "J’avais eu la même blessure avant l’Open d’Australie. Je n’avais pas eu le temps de me reposer. C’est pour cela que c’est revenu et que j’ai pris plus de temps pour me rétablir cette fois. Avant le tournoi de Strasbourg la semaine dernière, j’étais nerveuse, je me demandais si j’allais arriver à bien jouer. J’ai fait beaucoup de fitness et d’exercices chez moi. Et après la fin du premier match, j’ai senti que j’avais repris mon rythme assez rapidement. J’ai raté plus de coups que d’habitude bien évidemment, mais j’étais motivée. En fait, je n’avais pas perdu totalement le rythme. Aujourd’hui, j’ai gagné et j’ai eu le sentiment d’avoir disputé un bon match."

Au deuxième tour, Elise Mertens sera opposée à la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 69) qui a assez facilement pris la mesure (6-2, 6-1) de la Russe Anastasia Gasanova (WTA 154).