Elise Mertens a débuté son Wimbledon avec une boule à l’estomac. En espérant qu’elle trouvera désormais du relâchement, sinon les choses deviendront vite très compliquées.

Mardi, la n°1 belge a déjà franchi un premier obstacle en remportant son premier match sur gazon cette saison aux dépens de la Britannique Harriet Dart (6-1, 6-3). La 142e mondiale a, il faut être honnête, bien aidée Mertens en début de match en partant trop souvent à la faute. Mais au fur et à mesure de la rencontre, on a quand même senti que la 16e mondiale prenait de l’assurance.

Une fois la stratégie clarifiée, à savoir éviter autant que possible le coup droit "coup de fusil" à plat de Dart et frapper la première pour s’éviter quelques contres bien sentis, l’affaire était globalement bouclée. "Je suis très contente d’avoir gagné. Ce n’était pas mon meilleur match mais j’ai enfin ma première victoire sur gazon et ça fait du bien, a ainsi confié la Limbourgeoise. J’ai été plus constante qu’elle : elle a fait beaucoup de fautes dans le premier set. Je n’ai pas vraiment fait quoi que ce soit de spécial mais c’était assez pour gagner."