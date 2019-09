Elise Mertens a été éliminée au deuxième tour du tournoi de tennis sur surface dure de Wuhan en Chine, une épreuve dotée de 2,828 millions de dollars mardi.

La numéro un belge, 23 ans, 24e joueuse du monde, a été battue en effet par l'Américaine Sofia Kenin (WTA 15), 20 ans, 17e mondiale, en trois sets 4-6, 6-4 et 7-6 (7/5) au bout de deux heures et 22 minutes de match. Elise Mertens a pourtant mené un set à zéro et 3 à 1 avant de voir Kenin, qui a remporté samedi le tournoi de Guangzhou, revenir dans la partie. L'Américaine s'impose finalement mais en réclamant le médecin de suite après le match pour une blessure à la cuisse gauche.

Elise Mertens est encore engagée en double avec sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka avec qui elle a gagné l'US Open. Le duo, deuxième tête de série, est exempté du premier tour et entrera en lice en 8es de finale.

Yanina Wickmayer (WTA 161) avait elle été éliminée en qualifications en simple.