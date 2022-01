Elise Mertens (WTA 26) était déçue, lundi à Melbourne, après son élimination en huitièmes de finale de l'Open d'Australie contre l'Américaine Danielle Collins (WTA 30). Dans la Rod Laver Arena, qu'elle foulait pour la première fois de la quinzaine, la Limbourgeoise de 26 ans s'est inclinée 4-6, 6-4, 6-4 après 2h51 de jeu dans le match entre les demi-finalistes de 2018 et 2019. "Je suis un peu triste, car je voulais gagner", a-t-elle confié. "Ce fut un match très accroché, qui ne s'est pas joué à grand-chose. Elle pratique un tennis extrêmement agressif. Elle frappait des coups gagnants de partout. Même quand je claquais un bon premier service, elle me sortait encore un retour gagnant. À côté de cela, elle commettait aussi des fautes. C'était difficile. Elle mettait beaucoup de pression. J'ai vraiment tout essayé. Je pense avoir été assez régulière, mais je suis arrivée un peu court."

Battue, Elise Mertens n'était toutefois pas abattue. La n°1 belge tenait ainsi également à retenir le positif d'un match qu'elle aurait pu gagner avec un brin d'audace supplémentaire alors qu'elle a eu un break d'avance dans le troisième set. Et puis, elle est toujours en lice en double avec sa nouvelle partenaire, la Russe Veronika Kudermetova.

"Je trouve que j'ai affiché un bon niveau et je n'étais vraiment pas loin", a-t-elle poursuivi. "Malgré l'enjeu, j'ai joué de manière assez libérée, mais elle a une puissance incroyable. J'ai essayé de ramener le plus de balles possible, mais c'est difficile de trouver du rythme contre une telle joueuse. Si j'ai un regret, c'est peut-être celui de ne pas avoir suffisamment attaqué son deuxième service, qu'elle ne frappait parfois qu'à 120 km/h. Néanmoins, je retiens le positif et je vais désormais tout donner en double."