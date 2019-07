Elise Mertens s'est qualifiée pour les quarts de finale du double dames, mardi aux Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, mardi à Wimbledon.

Avec sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka avc qui elle compsoe la 6e tête de série, la Limbourgeoise de 23 ans (5e joueuse mondiale en double) s'est montrée trop forte au troisième tour pour les soeurs taïwanaises Hao-Ching et Latisha Chang, têtes de série N.9. Elles se sont imposées 7-5 et 6-3 en 1h36.

En quarts de finale, Mertens et Sabalenka affronteront les Roumaines Irina-Camelia Begu et Monica Niculescu, 15es tête de série, ou la tête de série N.3 composée par la Taïwanaise Su-Wei Hsieh et la Tchèque Barbora Strycova.

Mertens, qui avait été éliminée au 3e tour du double dames l'an dernier, a été battue par Strycova lundi en huitième de finale du simple.