Il en faudra beaucoup plus pour faire sortir Elise Mertens de ses gonds à Roland-Garros. Dimanche, la Limbourgeoise a sorti un très bon match pour se défaire (6-2, 6-3) de Margarita Gasparyan malgré une météo exécrable. On savait qu’il ne ferait pas chaud pour cette première journée du grand tableau, mais ce dimanche ce fut le pire scénario : le grand froid, la pluie fine, l’humidité, la terre lourde, des balles qui n’avancent pas et, pour achever tout le monde, du vent.