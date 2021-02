Dans la 1573 Arena, par 30 degrés et dans un vent à décorner les bœufs, la Limbourgeoise, 25 ans, a en effet souffert en début de partie, devant même sauver deux balles de set, avant de s'imposer 7-6 (10/8) et 6-1 après 1h44 de jeu.

"J'ai rencontré quelques difficultés à entrer dans le match", a reconnu Elise Mertens. "Ma première balle de service ne passait pas avec la régularité que j'espérais et mon déplacement n'était pas top non plus. Le vent ne facilitait également pas la tâche pour faire des points quand on l'avait contre soi d'un côté du court. Et puis, elle n'avait rien à perdre et elle jouait bien. Mais finalement, je me suis bien reprise et je suis très contente d'avoir pu gagner ce premier set. Cela m'a permis de me lâcher un peu plus par la suite. Mon service est devenu plus efficace, mes jambes paraissaient moins lourdes et mon niveau de jeu s'est élevé".

Lauréate du Gippsland Trophy, dimanche dernier, Elise Mertens n'arrive pas à se libérer complètement depuis le début de cet Open d'Australie. Si cela n'a pas prêté à conséquence lors de ces deux premiers tours, la N.1 belge devra néanmoins tâcher d'y remédier si elle veut aller loin dans le tournoi. Samedi, elle rencontrera ainsi la Suissesse Belinda Bencic (WTA 12), 23 ans, qui a battu la Russe Kuznetsova (WTA 37) 7-5, 2-6, 6-4.

"Peut-être suis-je un peu trop perfectionniste, je ne sais pas", dit Elise Mertens. "Je voulais absolument gagner en deux sets. Ce fut une vraie bagarre dans le tie-break. Je suis très contente de l'attitude que j'ai affichée dans le premier set. Et j'ai nettement mieux joué par la suite. Et puis, je suis tout de même au troisième tour. Donc, c'est positif. La tâche ne va pas devenir plus facile, mais je sais si je joue à mon niveau, j'aurai clairement mes chances contre Bencic".

Alison Van Uytvanck, battue par Putintseva: "Les conditions étaient difficiles"

Alison Van Uytvanck (WTA 67) était déçue jeudi à Melbourne, de ne pas être parvenue à se hisser pour la première fois de sa carrière au troisième tour de l'Open d'Australie. Sur le court N.14, le long des rails du tram, la Grimbergeoise, 26 ans, a une nouvelle fois - la quatrième en autant de confrontations - subi la loi de la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 28). Elle s'est inclinée 6-4, 1-6, 6-2 après 1h55 de jeu.

"Cela a été difficile aujourd'hui", déclare Alison Van Uytvanck. "Il y avait beaucoup de vent. Elle a très bien joué tactiquement en pilonnant mon revers avec des balles hautes. J'ai essayé de réagir dans le deuxième set et je pense avoir joué un très bon set. Malheureusement, au début du troisième, j'ai à nouveau commis un peu plus de fautes et elle était plus agressive. Je ne vais pas dire que je n'avais le sentiment d'être proche d'elle, mais depuis les tribunes, c'est toujours plus facile. Je me demande parfois aussi ce que Federer fait à un moment donné", dit-elle. "Certaines de mes balles sont sorties de peu, alors qu'elle a réussi à me passer de justesse quand j'étais au filet. Et cela a fait la différence".

Alison Van Uytvanck tenait dès lors aussi à positiver après cette élimination contre Yulia Putintseva, quart de finaliste à l'US Open l'an dernier. "Je n'aime pas trop jouer contre elle", a-t-elle poursuivi. "En outre, elle n'a pas fait de trucs de folie (sic). Il y a bien eu une longue interruption pour qu'elle change ses lacets et devoir recommencer à 40-40 (NDLR: à 2-1 pour la Kazakhe au troisième set) n'était pas évident. Elle ne l'a pas fait exprès, mais c'est sûr que c'était un moment important. Je ne vais pas dire que garde un sentiment amer de ce tournoi. J'ai enfin gagné mon premier match en simple ici. J'ai disputé un bon double hier (NDLR: défaite 3-6, 7-5, 6-4 contre Elise Mertens et Aryna Sabalenka, têtes de série N.2). Là, ce n'était pas mon meilleur match, mais je n'ai pas mal joué non plus. Les conditions étaient simplement difficiles".