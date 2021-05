Elise Mertens rejoint ce lundi Justine Henin et Kim Clijsters au palmarès des Belges ayant atteint la première place mondiale. La Limbourgeoise, qui gagne deux places en simple (14e), a décroché la première place du classement en double. Elle l’avait ratée après le titre à l’Open d’Australie, au profit d’Aryna Sabalenka, mais cette fois, la mission est accomplie. "Comme je suis encore jeune, je ne réalise pas totalement tout ce que j’ai déjà accompli. Mais être n°1 mondiale, cela reste déjà quelque chose de très spécial, c’est certain. Deux titres du Grand Chelem et maintenant me voilà n°1 mondiale, cela me fait chaud au cœur", a-t-elle confié depuis Rome.