Elise Mertens n'a pas trouvé la clé face à Azarenka: "Elle avait la réponse à tout" Tennis Carole Bouchard © AP

US Open Elise Mertens n’a absolument rien pu faire face à Victoria Azarenka.



On connaissait les risques pour Elise Mertens face à Vicoria Azarenka : qu’elle ne puisse pas tenir la cadence et donc pas dérégler la machine face à un ex-numéro 1 mondiale qui dans cette configuration devient injouable. Malheureusement pour la Limbourgeoise, c’est ce scénario catastrophe qui s’est déroulé et elle a été battue sèchement (6-1, 6-0) malgré des jeux souvent accrochés.



